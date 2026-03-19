Tout autour du château

Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Cette déambulation guidée autour de la roche de Belfort, propose un véritable voyage à travers le temps, dans un cadre naturel enchanteur ! Origine, évolution, dimension historique nationale et points de vue remarquables sont au programme.

A partir de 12 ans. Prévoir baskets, pas adapté aux personnes ayant des difficultés à marcher.

Visites non échangeables non remboursables. .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Tout autour du château

L’événement Tout autour du château Belfort a été mis à jour le 2026-03-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)