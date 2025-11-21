Tout Bascule Cie Dun théâtre à l’autre Espace Culturel du Brionnais Chauffailles

Tout Bascule Cie Dun théâtre à l’autre

Espace Culturel du Brionnais 2 ter rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-08

Pour sa saison 2026, La Troupe Dun Théâtre à l’autre a l’immense plaisir de vous interpréter Tout Bascule une comédie d’Olivier Lejeune.

Qu’est-ce qui peut bien pousser un homme à divorcer deux heures après s’être marié ?

Une pièce décalée, rythmée et furieusement drôle.

Un déferlement de rebondissements et de quiproquos ahurissants, des répliques percutantes, tels sont les ingrédients de cette comédie d’un ton résolument moderne où sept personnages se déchainent à un rythme d’enfer.

Week end au profit de l’association Les Colibris EHPAD de Coublanc (participation sur les entrées + buvette). .

Espace Culturel du Brionnais 2 ter rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 07 06 officedetourisme@bsb.fr

Tout Bascule Cie Dun théâtre à l'autre

