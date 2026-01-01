Tout Bascule troupe Sceaux en scène Théâtre Saint-Roland Les Hauts-d’Anjou

Tout Bascule troupe Sceaux en scène

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15

Une comédie d’Olivier Lejeune et mise en scène par Jérôme Paillat, jouée par la Troupe Sceaux-en-Scène les deux derniers weekends de janvier ainsi que du 13 au 15 février 2026.

Une comédie moderne et drôle où le héros se trouve projeté dans un déferlement de catastrophes et de quiproquos détonants.

Les rebondissements se succèdent à un rythme endiablé.

Et jusqu’au bout … TOUT BASCULE ! .

Théâtre Saint-Roland Champigné Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 97 35 88

English :

A comedy by Olivier Lejeune and directed by Jérôme Paillat, performed by the Troupe Sceaux-en-Scène on the last two weekends of January and from February 13 to 15, 2026.

