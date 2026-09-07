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Tout beau tout bois – LPM Morcenx-la-Nouvelle

vendredi 2 octobre 2026 · Morcenx-la-Nouvelle

Tout beau tout bois – LPM Morcenx-la-Nouvelle

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Ville
40110 Morcenx-la-Nouvelle
Département
Landes
Tarif
4.5 4.5 4.5 Tarif de base - plein tarif

Morcenx-la-Nouvelle

Tout beau tout bois – LPM

Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-02

Du 2 au 16 octobre, découvrez la construction bois en Pays Morcenais…et au Japon ! Expositions, rencontres, conférences, visites guidées, cinéma et ateliers rythmeront ces deux semaines.

Entrée libre et gratuite, sauf cinéma.
Du 2 au 16 octobre, découvrez la construction bois en Pays Morcenais…et au Japon ! Expositions, rencontres, conférences, visites guidées, cinéma et ateliers rythmeront ces deux semaines.

Temps fort : week-end forum les 9 et 10 octobre au Centre Jean-Jaurès, autour du bois, de l’architecture et des savoir-faire.

Entrée libre et gratuite, sauf cinéma.   .

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 99 48 53 

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English : Tout beau tout bois – LPM

From October 2 to 16, discover wood construction in the Morcenais region…and in Japan! Exhibitions, meet-and-greets, lectures, guided tours, films, and workshops will mark the highlights of these two weeks.

Admission is free, except for the movies.

L’événement Tout beau tout bois – LPM Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Morcenx

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