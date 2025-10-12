Tout ça n’vaut pas l’amour Rue de la Libération Criel-sur-Mer
Tout ça n’vaut pas l’amour
Rue de la Libération L’Abri Bus Criel-sur-Mer Seine-Maritime
Début : 2025-10-12 15:00:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Une création di Théâtre de la Bataille. .
Rue de la Libération L’Abri Bus Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 95 80 77 74
