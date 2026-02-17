Tout ça pour 100 ! Cholet

Tout ça pour 100 !

27 avenue de l'Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-04-30 18:00:00

fin : 2026-04-30

2026-04-30

​Tout ça pour 100 !

À l’occasion du centenaire de la naissance de François Morellet, de nombreuses institutions se rassemblent pour un hommage à l’une des figures majeures de l’art contemporain, à l’initiative du Centre Pompidou. Présent dans les plus grandes collections publiques françaises ainsi que dans de nombreuses collections institutionnelles internationales, Morellet a également investi durablement l’espace public avec plus d’une centaine d’œuvres visibles dans nos villes sur des façades, dans des jardins, des gares ou sur des places. .

