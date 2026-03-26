Tout Cattenom Court Nature

Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 13:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Deux parcours de course nature seront proposés sur le territoire de Cattenom, adaptés à différents niveaux.

Les participants auront l’occasion de traverser l’ouvrage du Galgenberg et de profiter de la forêt communale, tout en se baladant au cœur de paysages variés.

Une belle manière de prendre l’air, de se dépenser à son rythme et de découvrir tranquillement le patrimoine et les espaces naturels de la commune.Tout public

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Cattenom 57570 Moselle Grand Est

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English :

There will be two running routes in the Cattenom area, suitable for all abilities.

Participants will have the opportunity to cross the Galgenberg structure and enjoy the local forest, while strolling through a variety of landscapes.

A great way to get some fresh air, exercise at your own pace and discover the town?s heritage and natural areas at your own pace.

L’événement Tout Cattenom Court Nature Cattenom a été mis à jour le 2026-03-19 par OT CATTENOM ET ENVIRONS