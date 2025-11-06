« Tout ce que peut l’amour », un récit contre l’oubli et l’invisibilisation qui ouvre grand les cœurs au Funambule Montmartre. Le Funambule Montmartre Paris

Chloé raconte la vie de sa fille, Soley.

Soley avait trois mois quand on lui a diagnostiqué un cancer. Elle s’est battue, entourée de sa famille et des soignant.e.s jusqu’à ses onze mois. Chloé, sa maman, a mené un combat avec elle et livre ici un témoignage poignant sur le monde du cancer, le deuil et l’amour absolu d’une maman pour sa fille.

Tout ce que peut l’amour nous emmène dans un tourbillon d’émotions où chaque instant vibre d’intensité : la force est la ténacité de Chloé face à la maladie laissent place à des moments de douceur et de joie partagés avec Soley.

Comme le dit si bien Chloé : “A la fin, mon deuil est juste synonyme d’amour.”

Du 2 mars au 5 mai 2026 Les lundis et mardis à 19h ou 21h selon les semaines.

La presse en parle…

Le spectacle est une réussite à tous points de vue. (…) Indéniablement cette expérience théâtrale devrait nous rendre meilleur.e.s et nous questionner sur notre capacité à aimer, car c’est finalement tout ce qui restera après nous, l’amour qu’on aura su donner. Fille de Paname

Dans sa pièce, Cécile Parichet reprend les nombreuses injonctions reçues par cette jeune maman au moment du décès de sa fille, par le biais de chœurs. Sa douleur, sa légitimité sont remises en cause à travers des pseudo-conseils de personnes qui n’ont jamais traversé cette épreuve, sur ce qu’elle devrait faire ou pas. “Cette pièce sert aussi à montrer que personne n’a à être jugé sur la façon de faire son deuil parce que ça gêne les autres. Si j’ai voulu que cette pièce voie le jour, c’est parce que ce sujet a du sens et que c’est de le cacher qui est anormal.” indique Cécile Parichet.” Le Figaro

Tout ce que peut l’amour nous emmène dans un tourbillon d’émotions où chaque instant vibre d’intensité.

Du lundi 02 mars 2026 au mardi 05 mai 2026 :

payant

Tarif plein : 32€ (+1 de frais sur internet)

Tarif moins de 26 ans : 10€ (+0.9€ de frais sur internet)

Tarif promo web valable pour tous sans conditions, dans la limite des places disponibles : 20€ (+1€ de frais sur internet)

Public adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 53 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-02T01:00:00+01:00

fin : 2026-05-06T01:59:59+02:00

Date(s) :

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/tout-ce-que-peut-l-amour +33142238883 billetterie@funambule-monmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/