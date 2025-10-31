Tout ce que vous voulez Terville

Tout ce que vous voulez Terville vendredi 31 octobre 2025.

Tout ce que vous voulez

route de Verdun Terville Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 19:45:00

fin : 2025-10-31 21:30:00

Date(s) :

2025-10-31

Une comédie d’Alexandre De La Patellière & Matthieu Delaporte (les auteurs de la pièce LE PRÉNOM )

Par la Troupe LES COMPLICES la compagnie théâtrale

Mise en scène par Jean-Marc Bechler

Avec Aurélie Gratet-Bordas & Fabien Médina

RÉSUMÉ

Lucie, dramaturge talentueuse, est en proie à une crise de la page blanche alors que la première de sa pièce approche.

L’arrivée de Thomas, son nouveau voisin sympathique, mais très envahissant, bouleverse son quotidien.

Leurs échanges sont drôles et émouvants, mais une question taraude Lucie Va-t-elle retrouver son inspiration avant la première ?Tout public

10 .

route de Verdun Terville 57180 Moselle Grand Est +33 3 82 88 82 88 lescomplicescie@gmail.com

English :

A comedy by Alexandre De La Patellière & Matthieu Delaporte (the authors of LE PRÉNOM )

By Troupe LES COMPLICES la compagnie théâtrale

Directed by Jean-Marc Bechler

With Aurélie Gratet-Bordas & Fabien Médina

SUMMARY:

Lucie, a talented playwright, is in the grip of a writer’s block as the premiere of her play approaches.

The arrival of Thomas, her friendly but intrusive new neighbor, upsets her daily routine.

Their exchanges are funny and touching, but one question lingers in Lucie’s mind: will she find her inspiration again before the premiere?

German :

Eine Komödie von Alexandre De La Patellière & Matthieu Delaporte (die Autoren des Stücks LE PRÉNOM )

Von der Truppe LES COMPLICES la compagnie théâtrale

Regie: Jean-Marc Bechler

Mit Aurélie Gratet-Bordas & Fabien Médina

ZUSAMMENFASSUNG:

Die talentierte Dramatikerin Lucie wird von einer Schreibblockade geplagt, als die Premiere ihres Stücks näher rückt.

Die Ankunft von Thomas, ihrem neuen, sympathischen, aber sehr aufdringlichen Nachbarn, bringt ihren Alltag durcheinander.

Ihre Gespräche sind lustig und rührend, aber eine Frage treibt Lucie um: Wird sie vor der Premiere ihre Inspiration wiederfinden?

Italiano :

Una commedia di Alexandre De La Patellière & Matthieu Delaporte (gli autori dello spettacolo LE PRÉNOM )

A cura della compagnia teatrale LES COMPLICES

Regia di Jean-Marc Bechler

Con Aurélie Gratet-Bordas e Fabien Médina

SOMMARIO:

Lucie, una drammaturga di talento, è in preda al blocco dello scrittore mentre si avvicina la prima della sua opera.

L’arrivo di Thomas, il nuovo vicino di casa, amichevole ma invadente, sconvolge la sua routine quotidiana.

I loro scambi sono divertenti e commoventi, ma Lucie si pone una domanda: riuscirà a ritrovare l’ispirazione prima della prima?

Espanol :

Una comedia de Alexandre De La Patellière & Matthieu Delaporte (autores de la obra LE PRÉNOM )

Por la compañía de teatro LES COMPLICES

Dirigida por Jean-Marc Bechler

Con Aurélie Gratet-Bordas y Fabien Médina

RESUMEN:

Lucie, una dramaturga de talento, sufre un bloqueo de escritura cuando se acerca el estreno de su obra.

La llegada de Thomas, su simpático pero entrometido nuevo vecino, altera su rutina diaria.

Sus intercambios son divertidos y conmovedores, pero una pregunta ronda la mente de Lucie: ¿encontrará de nuevo la inspiración antes del estreno?

L’événement Tout ce que vous voulez Terville a été mis à jour le 2025-10-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME