Tout ce qui brille encore quand tu fermes les yeux Sedan

7 histoires, 7 monologues, 7 histoires de bonheur qui nous font voyager dans l’espace et dans le temps du meeting de George Marchais, du Portugal, en Algérie, jusqu’au sommet du Mont Blanc… Qu’ils soient bonheurs vécus, à conquérir ou à jamais perdus, les histoires de Béatrice, Olivier, Norma, Hermenegilda, Eliane, Ulyssse, Rose-May, sont des histoires d’humanités qui nous traversent par leur lumière.Billetterie

Amphithéâtre Pierre Mendès-France Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 09 75 resas.calonne@gmail.com

English :

7 stories, 7 monologues, 7 stories of happiness that take us on a journey through space and time from George Marchais? meeting in Portugal, to Algeria, to the summit of Mont Blanc? Whether they are happiness lived, to be conquered or lost forever, the stories of Béatrice, Olivier, Norma, Hermenegilda, Eliane, Ulyssse, Rose-May, are stories of humanities that cross us by their light

German :

7 Geschichten, 7 Monologe, 7 Geschichten über das Glück, die uns durch Raum und Zeit führen vom Treffen von George Marchais über Portugal und Algerien bis zum Gipfel des Mont Blanc? Die Geschichten von Beatrice, Olivier, Norma, Hermenegilda, Eliane, Ulyssse und Rose-May sind Geschichten der Menschlichkeit, die uns mit ihrem Licht durchdringen

Italiano :

7 storie, 7 monologhi, 7 storie di felicità che ci portano in un viaggio attraverso lo spazio e il tempo dall’incontro di George Marchais in Portogallo, all’Algeria, alla vetta del Monte Bianco? Le storie di Béatrice, Olivier, Norma, Hermenegilda, Eliane, Ulyssse e Rose-May, che si tratti di felicità vissuta, di felicità da conquistare o di felicità perduta per sempre, sono storie di umanità che brillano attraverso di noi

Espanol :

7 historias, 7 monólogos, 7 historias de felicidad que nos llevan en un viaje a través del espacio y del tiempo: desde el encuentro de George Marchais en Portugal, pasando por Argelia, hasta la cima del Mont Blanc? Las historias de Béatrice, Olivier, Norma, Hermenegilda, Eliane, Ulyssse y Rose-May, ya se trate de la felicidad vivida, de la felicidad por conquistar o de la felicidad perdida para siempre, son historias de humanidades que brillan a través de nosotros

