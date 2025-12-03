Tout ce qui pousse d’ici – Exposition Bolobolo Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 11:00 – 19:00

Gratuit : non Tout public

Exposition de Marine Teplitxky, sculpture céramique, et de Tiffany Lam, peinture à l’huile « Tout ce qui pousse d’ici » réunit les œuvres de Marine Teplitxky et Tiffany Lam, deux artistes qui explorent, chacune à sa manière, les liens entre matière, corps et métamorphose. Les sculptures raku de Marine composent un écosystème sensible où visages, fleurs et animaux se mêlent – formes hybrides qui célèbrent la vitalité fragile du vivant. En dialogue, les peintures de Tiffany, nées d’une vidéo intime où l’artiste manipule sa couette, sondent les gestes du deuil, les oscillations entre refuge et suffocation, dévoilement et libération. De la terre au tissu, du modelage au geste, leurs œuvres creusent les plis du vivant – là où la matière se souvient et respire encore. Exposition du 28 novembre au 3 décembre 2025 de 11h à 19h+ vernissage jeudi 27 novembre 2025 à 18h

Bolobolo Centre-ville Nantes 44000