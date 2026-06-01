« Tout ce qu’il y a à voir ! » – Avec les bénévoles dans le jardin de la cuisine du château d’Eutin, Küchengarten Schloss Eutin, Eutin

« Tout ce qu’il y a à voir ! » – Avec les bénévoles dans le jardin de la cuisine du château d’Eutin Samedi 6 juin, 11h00 Küchengarten Schloss Eutin Kreis Ostholstein

Toutes les offres sont gratuites, les dons bienvenus, les jardins sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ; dans le café-cuisine du jardin de plaisir devant l’Orangerie, le prix de revient est applicable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Les bénévoles de l’équipe Küchengarten Schloss Eutin vous invitent cordialement à découvrir les jardins thématiques variés du potager revitalisé lors de la Landesgartenschau 2016 :

« Les herbes n’ont pas besoin d’une langue nationale » : balade avec l’équipe de l’initiative ‘Nouvelles racines à Eutin’ à travers la diversité des plantes utiles du Moyen-Orient et de l’Extrême-Orient, suivie d’un goûter international aux herbes.

herbes balade avec l’équipe l’initiative ‘Nouvelles racines à Eutin’ à travers la diversité goûter international aux herbes. Avec des jumelles, faites maison sur le stand de l’« Expérience Küchengarten » de la Sparkassenstiftung Ostholstein, nous partons pour un parcours d’exploration.

sur le stand de l’« Expérience Küchengarten » de la Sparkassenstiftung Ostholstein, nous partons pour un parcours d’exploration. Visites guidées de la pharmacie domestique d’Hildegard von Bingen.

pharmacie Lire et comprendre les plans du potager, traverser le potager avec Kerstin Imogen Vieth, directrice du potager.

avec Kerstin Imogen Vieth, directrice du potager. Regarder attentivement pour comprendre : connaissances utiles sur les plantes médicinales et venimeuses.

connaissances utiles sur plantes médicinales et venimeuses. Aménagement de jardin avec des arbustes et des baies : conseils sur les fruits nains et les variétés de fruits inconnues.

avec des arbustes et des baies : conseils sur les fruits nains et les variétés de fruits inconnues. Marché aux puces pour les magazines et livres de jardin.

jardin. Jeux : échecs vikings, croquet et boule.

Küchengarten Schloss Eutin Am Schlossgarten 3, 23701 Eutin Eutin 23701 Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein accessible

Vue spéciale du jardin de cuisine : marché, discussions à la clôture, découverte, essai, jeu. Avec les bénévoles de l’équipe du château d’Eutin, découvrez les différents jardins à thème dans le jardin

Küchengarten Schloss Eutin_Anja-Frangrat-Poprawa © SSE_Eichinger