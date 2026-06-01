« Tout ce qu’il y a à voir ! » – Avec les bénévoles dans le jardin de la cuisine du château d’Eutin, Küchengarten Schloss Eutin, Eutin
« Tout ce qu’il y a à voir ! » – Avec les bénévoles dans le jardin de la cuisine du château d’Eutin, Küchengarten Schloss Eutin, Eutin samedi 6 juin 2026.
« Tout ce qu’il y a à voir ! » – Avec les bénévoles dans le jardin de la cuisine du château d’Eutin Samedi 6 juin, 11h00 Küchengarten Schloss Eutin Kreis Ostholstein
Toutes les offres sont gratuites, les dons bienvenus, les jardins sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ; dans le café-cuisine du jardin de plaisir devant l’Orangerie, le prix de revient est applicable.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Les bénévoles de l’équipe Küchengarten Schloss Eutin vous invitent cordialement à découvrir les jardins thématiques variés du potager revitalisé lors de la Landesgartenschau 2016 :
- « Les herbes n’ont pas besoin d’une langue nationale » : balade avec l’équipe de l’initiative ‘Nouvelles racines à Eutin’ à travers la diversité des plantes utiles du Moyen-Orient et de l’Extrême-Orient, suivie d’un goûter international aux herbes.
- Avec des jumelles, faites maison sur le stand de l’« Expérience Küchengarten » de la Sparkassenstiftung Ostholstein, nous partons pour un parcours d’exploration.
- Visites guidées de la pharmacie domestique d’Hildegard von Bingen.
- Lire et comprendre les plans du potager, traverser le potager avec Kerstin Imogen Vieth, directrice du potager.
- Regarder attentivement pour comprendre : connaissances utiles sur les plantes médicinales et venimeuses.
- Aménagement de jardin avec des arbustes et des baies : conseils sur les fruits nains et les variétés de fruits inconnues.
- Marché aux puces pour les magazines et livres de jardin.
- Jeux : échecs vikings, croquet et boule.
Küchengarten Schloss Eutin Am Schlossgarten 3, 23701 Eutin Eutin 23701 Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein accessible
Vue spéciale du jardin de cuisine : marché, discussions à la clôture, découverte, essai, jeu. Avec les bénévoles de l’équipe du château d’Eutin, découvrez les différents jardins à thème dans le jardin
Küchengarten Schloss Eutin_Anja-Frangrat-Poprawa © SSE_Eichinger