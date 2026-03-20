Tout ce qu’ont dit les hirondelles Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

Tout ce qu’ont dit les hirondelles

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Spectacle musical et dansé.

Deux artistes sensibles et sincères jouent de toutes leurscordes pour un voyage au travers d’esthétiques contrastés et d’intenses émotions. Pour le plaisir de faire vivre avec humour et le recul aérien d’une hirondelle.

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Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

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English :

Musical and dance show.

Two sensitive, sincere artists play all their strings for a journey through contrasting aesthetics and intense emotions. For the pleasure of bringing people to life with humor and the aerial distance of a swallow.

L’événement Tout ce qu’ont dit les hirondelles Colonzelle a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes