Maxent

Tout Commence au Printemps

1 Rue du Prelois Maxent Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 12:00:00

fin : 2026-04-18 22:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18

Venez fêter le Printemps à l’espace Arbenn à Maxent ! Le week-end du 18 au 19 Avril, découvrez une programmation riche ateliers couture et lecture, jeux, loto, DJ set et bien plus ! Préparez votre brouette et votre équipe afin de participer à l’évènement phare de ce week-end le concours de brouette fleurie du samedi après-midi ! Après l’effort, le réconfort profitez du dîner du samedi soir pour vous reprendre des forces après cette journée mouvementée (12€ sur réservation).

Bonne fête ! .

1 Rue du Prelois Maxent 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 79 04

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English :

L’événement Tout Commence au Printemps Maxent a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme de Brocéliande