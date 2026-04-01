Tout Commence au Printemps Maxent
Tout Commence au Printemps Maxent vendredi 17 avril 2026.
Maxent
Tout Commence au Printemps
1 Rue du Prelois Maxent Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 12:00:00
fin : 2026-04-18 22:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-18
Venez fêter le Printemps à l’espace Arbenn à Maxent ! Le week-end du 18 au 19 Avril, découvrez une programmation riche ateliers couture et lecture, jeux, loto, DJ set et bien plus ! Préparez votre brouette et votre équipe afin de participer à l’évènement phare de ce week-end le concours de brouette fleurie du samedi après-midi ! Après l’effort, le réconfort profitez du dîner du samedi soir pour vous reprendre des forces après cette journée mouvementée (12€ sur réservation).
Bonne fête ! .
1 Rue du Prelois Maxent 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 79 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tout Commence au Printemps Maxent a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme de Brocéliande
À voir aussi à Maxent (Ille-et-Vilaine)
- Festival Archéologie Artisanat d’Hier à 2 mains Maxent 11 avril 2026
- Festival d’Hier à 2 mains Domaine des Hayes, site de Léquinais, Maxent (35380) Maxent 11 avril 2026
- Circuit équestre de la Vallée de l’Aff (n°10) Maxent Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- Circuit VTT Bois de Livry n°4 Maxent Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- Circuit des trois lacs Maxent Ille-et-Vilaine 1 mai 2026