Tout conte fait, conte d’automne Musée Robert Tatin Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien

Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, Mayenne

26 octobre 2025, 15h00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Halloween s’invite au Musée Robert Tatin…

Le musée Robert Tatin a invité la Compagnie mayennaise Canopée à investir la thématique d’Halloween sous la forme d’un conte clownesque et musical. Inspiré des contes populaires de différentes cultures, ce spectacle d’automne aborde la question de la Mort avec humour et poésie, accompagné par des musiques aussi douces qu’énergétiques.

Avec Adèle Frantz et François Richard Mise en scène Pascal Arbeille.

Dimanche 26 octobre à 15h

À partir de 5 ans

Places limitées

Réservations au 02 43 98 80 89

Tarif entrée du site .

