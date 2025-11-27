TOUT CONTRE LA TERRE – COMEDIE DE PARIS Paris

TOUT CONTRE LA TERRE Début : 2026-01-24 à 16:30. Tarif : – euros.

TOUT CONTRE LA TERRETexte Rémi Couturier Inspiré de « Tu m’as laissée en vie » de Camille Beaurain et Antoine JeandeyMise en scène : Marie Benati et Rémi CouturierAvec : Charlotte Bigeard, Thibaud Pommier, Rémi Couturier, Merryl Beaudonnet, Charlie Fargialla ou Emmanuel Gruat Une histoire d’amour, portée par la force de la jeunesse, l’humour, la tendresse et la rage de vivre. Un spectacle qui serre le coeur. Camille et Augustin, un couple de paysans, s’aiment et rêvent d’avenir. Leur histoire est faite de joie, de tendresse, mais aussi de combat contre un système qui les étouffe. “Tout contre la terre”, inspiré du témoignage autobiographique de Camille Beaurain est un message d’espoir et de lumière où se mêlent rires et larmes sur l’importance de dire pour que le monde change : “il m’a laissée en vie pour que je parle, pour que je témoigne”. Triomphe festival Avignon off 2025 À partir de 12 ans.Extraits de presse : Tout contre la terre, un spectacle bouleversant. – La Provence Coup de coeur du Festival Off 2025 – Une pièce agile où le drame côtoie l’amour et l’humour. – Vaucluse Matin Un choc d’humanité qui prend aux tripes. On en ressort bouleversé et enragé, avec la profonde envie que tout cela change. – L’Affiche « Tout contre la terre est un spectacle nécessaire, porté par une troupe habitée et sincère, qui donne voix à une France invisible, mais pourtant si essentielle. – Avignon et moi

COMEDIE DE PARIS 42 Rue Pierre Fontaine 75009 Paris 75