TOUT CONTRE LA TERRE Lunel
TOUT CONTRE LA TERRE Lunel mardi 14 avril 2026.
Lunel
TOUT CONTRE LA TERRE
Avenue des Abrivados Lunel Hérault
Tarif : 5 – 5 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
14 avril 2026 20h
Espace Georges Brassens
Site des ATP de Lunel
atplunel34@orange.fr
Tarifs de 5 à 18 €
Tout public à partir de 13 ans
Présenté par Les Amis du Théâtre Populaire de Lunel
Camille et Augustin s’aiment et vivent ensemble dans une petite exploitation agricole de la Somme. Ils ont tout pour vivre heureux mais très vite ils sont confrontés aux obstacles absurdes qui jonchent la vie des agriculteurs en France.
Un terrible engrenage se saisit alors du couple croulant sous les dettes et les normes administratives, mettant leur amour et leur envie de vivre à l’épreuve. C’est avec tendresse, humour et réalisme qu’est porté dans la pièce le quotidien du
monde paysan français au théâtre. Bien que la pièce balance entre le drame de ce couple qui lutte pour vivre de son travail et le comique du monde kafkaïen qui les entoure, ce spectacle est aussi une bouleversante histoire d’amour. .
Avenue des Abrivados Lunel 34400 Hérault Occitanie atplunel34@orange.fr
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English :
april 14, 2026 ? 8pm
Espace Georges Brassens
Lunel ATP site
atplunel34@orange.fr
Prices: from 5 to 18 ?
All ages 13 and up
L’événement TOUT CONTRE LA TERRE Lunel a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 OT PAYS DE LUNEL
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