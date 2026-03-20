Tout Court ! Festival du court-métrage de Gisors Salle Polyvalente Gisors
Tout Court ! Festival du court-métrage de Gisors Salle Polyvalente Gisors vendredi 27 mars 2026.
Tout Court ! Festival du court-métrage de Gisors
Salle Polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-27
Le Tout Court ! est le festival annuel du court-métrage de Gisors.
Il présente une compétition professionnelle, des sélections hors compétition, un ciné-concert, des projections pour les scolaires, une rencontre spéciale films d’ateliers jeunes créateurs , une séance jeune public… (liste non-exhaustive).
Sa principale caractéristique est d’impliquer des adolescents et des jeunes adultes au cœur de son élaboration, encadrés par des associations et institutions. Il se veut un rendez-vous unique entre le monde du cinéma, les jeunes et le public du festival.
Le Tout Court ! , ce sont également des actions d’éducation à l’image menées toute l’année dans l’Eure, l’Oise et le Val d’Oise auprès des jeunes et des structures jeunesse et sociales création cinéma, éducation à l’image, ateliers, rencontres, sorties…
Inauguration au cinéma Jour de Fête. .
Salle Polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 88 49 83 07 contact@toutcourtfestival.fr
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English : Tout Court ! Festival du court-métrage de Gisors
L’événement Tout Court ! Festival du court-métrage de Gisors Gisors a été mis à jour le 2026-03-18 par Vexin Normand Tourisme