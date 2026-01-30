» Tout d’Ours » spectacle conte musique sur le vif

MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Un voyage du Béarn à l’Alaska tout enchanté d’histoires d’ours qui émerveille, réjouit, aiguise la curiosité, console, fait rire, réfléchir . Tous publics dés 3 ans . Tout naturellement interactif .

MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 05 49 iedepau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement » Tout d’Ours » spectacle conte musique sur le vif Pau a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Pau