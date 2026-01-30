» Tout d’Ours » spectacle conte musique sur le vif MJC du Laù Pau
» Tout d’Ours » spectacle conte musique sur le vif
MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Un voyage du Béarn à l’Alaska tout enchanté d’histoires d’ours qui émerveille, réjouit, aiguise la curiosité, console, fait rire, réfléchir . Tous publics dés 3 ans . Tout naturellement interactif .
MJC du Laù 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 05 49 iedepau@gmail.com
