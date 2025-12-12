Tout en hivers Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes Rennes Mercredi 17 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Ateliers – initiation au mixage – goûter – concerts

A partir de 14h, ….pour les petits et grands : plusieurs activités en libre accès…

·Atelier “tricot déglingos”

·Atelier de fabrication d’objets scientifique et technique – comme un jouet fait maison par l’atelier de Transition

·Atelier dessin autour de la notion de transmission culturelle par le collectif Brésil.

·Ouverture Ludo

·Stand fabrication de déco par une maman bénévole.

= un gouter partagé sera proposé.

15h – 17h: stand de reparation de vélo par la Petite Rennes

A partir de 15h, des concerts gratuits en folie …

15h-16h30 atelier d’initiation au mixage avec l’artiste Lula666

16h30-17h30 l’artiste Blasslila viendra performer devant vous !!

La journée se terminera par un open mic

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-17T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-17T18:30:00.000+01:00

Maison de quartier de Villejean – 12 Rue de Bourgogne 35000 rennes 2 Rue de Bourgogne 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine