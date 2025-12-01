Tout en impro Spécial Noël L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence

Tout en impro Spécial Noël

Vendredi 19 décembre 2025 de 20h à 21h30. L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

La Maison des Jeunes et de la Culture propose une soirée de détente et solidaire !

Situations cocasses, dialogues corrosifs, humour, le groupe de théâtre d’improvisation vous invite à passer une soirée avec rires garantis ! Cette soirée est aussi l’occasion de faire une bonne action de fin d’année pour la SPA de Salon pour profiter du spectacle, il suffit de donner des boîtes de pâtée pour chiens ou pour chats, à déposer à l’entrée.



Renseignements au 04 90 56 96 80 .

The Maison des Jeunes et de la Culture offers an evening of relaxation and solidarity!

