Tout en parlant de lectures Médiathèque Marguerite Duras Paris samedi 4 octobre 2025.

Inscription auprès de l’association Tout en parlant au 06 61 57 28 17 ou par mail un mois avant chaque séance.

AU PROGRAMME :

Samedi 4 octobre | 11h

Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, aux éditions Hachette (2022) « C’est alors qu’à la lueur blafarde et jaunâtre de la lune qui se frayait un chemin au travers des volets, je vis cet être vil – le misérable monstre que j’avais créé. Il soulevait le rideau du lit et avait les yeux – si l’on peut les appeler ainsi – fixés sur moi. Ses mâchoires s’ouvrirent et il bredouilla quelques sons inarticulés, tandis qu’un rictus ridait ses joues. Peut-être dit-il quelque chose, mais je ne l’entendis pas. Il tendit une main comme pour me retenir, mais je m’échappai et descendis précipitamment les escaliers. Je me réfugiai dans la cour de la maison que j’habitais ; j’y demeurai le reste de la nuit, marchant de long en large dans un état d’agitation extrême, écoutant attentivement, percevant et redoutant le moindre son, comme s’il devait annoncer l’approche de ce cadavre démoniaque auquel j’avais si malheureusement donné la vie. »

Le club de lecture de la médiathèque Marguerite Duras avec l’association Tout en parlant. Échanges conviviaux autour d’un roman sélectionné.

Du samedi 04 octobre 2025 au samedi 06 juin 2026 :

gratuit Public adultes.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras