Tout est à sa place mais rien n'est en ordre L'aparté, lieu d'art contemporain Iffendic 12 septembre – 12 décembre Entrée libre et gratuite

Audrey Jamme et Xavier Martinez sont rassemblés par un amour inconditionnel des couleurs qui vibrent. À quatre mains, le duo cherche à écrire ensemble les règles d’un jeu visuel coopératif.

Audrey Jamme et Xavier Martinez sont rassemblés par un amour inconditionnel des couleurs qui vivent et vibrent, des beaux objets imprimés, des images scientifiques, accidentelles ou maîtrisées. Leur savoir- faire et pratiques s’entremêlent dans des jeux de réinterprétations d’images et d’expérimentations colorées. Leur travail se rapproche d’un artisanat hybride, alliant imprimerie et céramique, objets en impression 3D et papiers à la cuve, motifs et paysages, gestes manuels et répétitifs face à l’expérimentation et ses accidents. À quatre mains, le duo cherche à écrire ensemble les règles d’un jeu visuel coopératif.

En partenariat avec GLAZFESTIVAL – rencontres internationales de la photographie à Rennes et en Bretagne.

Vernissage le vendredi 12 septembre à 18h30

Début : 2025-09-12T13:30:00.000+02:00

Fin : 2025-12-12T17:30:00.000+01:00

https://www.laparte-lac.com/ 0299097729

L’aparté, lieu d’art contemporain Lac de Trémelin 35750 Iffendic Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine