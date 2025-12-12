TOUT EST BON DANS LE BRETON – COMEDIE DE RENNES Rennes

TOUT EST BON DANS LE BRETON Début : 2026-03-21 à 19:00. Tarif : – euros.

En tournée dans toute la Bretagne ! Sur le petit port du Guilvinec, non loin de Pouldreuzic, de Kervellec, de Plobannalec, et d’autres communes en ic o u ec, Maiween et Marie-Yvonne nourrissent les goélands au Kouign-Amann. Les deux dernières bigoudènes de la région se disputent le droit d’être la porte-parole de l’esprit bigouden à l’ONU. Qui cuira la crêpe la plus résistante ? Qui aura le petit doigt le plus solide pour danser la Gavotte dans les Fest-Noz ? Qui pêchera le plus de bigorneaux? Par Saint-Guénolé, vous le saurez grâce à cette comédie armoricaine écrite au beurre salé et au chouchen. Nom d’un biniou, la Bretagne insolite n’aura plus de secret pour vous !

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35