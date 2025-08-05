Tout est normal Yutz

126 rue de la République Yutz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 21:00:00

Embarquez avec nous à bord d’un paquebot pour une croisière musicale pas comme les autres. Les vacances s’annoncent festives, mais attention… la croisière ça use !

Avec humour et folie, ce vaudeville musical revisite les grands tubes des années 80 et 90 Les sunlights des tropiques, Capitaine abandonné, Au bout de mes rêves, Mon mec à moi, etc.Tout public

English :

Join us aboard an ocean liner for a musical cruise like no other. The vacations are shaping up to be festive, but beware… cruising wears you out!

With humor and madness, this musical vaudeville revisits the great hits of the 80s and 90s: Les sunlights des tropiques, Capitaine abandonné, Au bout de mes rêves, Mon mec à moi, etc.

German :

Gehen Sie mit uns an Bord eines Ozeandampfers und erleben Sie eine musikalische Kreuzfahrt der besonderen Art. Der Urlaub verspricht festlich zu werden, aber Vorsicht: Eine Kreuzfahrt macht müde!

Mit Humor und Verrücktheit werden in diesem musikalischen Varieté die großen Hits der 80er und 90er Jahre neu aufgelegt: Les sunlights des tropiques, Capitaine abandonné, Au bout de mes rêves, Mon mec à moi, etc.

Italiano :

Unitevi a noi a bordo di un transatlantico per una crociera musicale senza precedenti. Le festività si preannunciano festose, ma attenzione… la crociera ti stanca!

Con umorismo e follia, questo vaudeville musicale rivisita i grandi successi degli anni ’80 e ’90: Les sunlights des tropiques, Capitaine abandonné, Au bout de mes rêves, Mon mec à moi, ecc.

Espanol :

Acompáñenos a bordo de un transatlántico en un crucero musical sin igual. Las fiestas se perfilan festivas, pero cuidado… ¡los cruceros agotan!

Con humor y locura, este vodevil musical revisita los grandes éxitos de los años 80 y 90: Les sunlights des tropiques, Capitaine abandonné, Au bout de mes rêves, Mon mec à moi, etc.

