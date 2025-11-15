Tout est temporaire Totems Pacé

Gratuit

Dans le cadre du Mois du film documentaire, projection du film de Juliette Klinke, en présence de la traductrice.

Dans le cadre du Mois du film documentaire, venez découvrir « Tout est temporaire », un film de Juliette Klinke, en présence de la traductrice.

En partant pour le Myanmar en 2020, la cinéaste est loin de se douter des bouleversements que s’apprête à vivre le pays. Dans la pénombre de l’épidémie du Covid-19 et du violent coup d’État orchestré par la junte militaire, une lumière brille : celle de Zu Zu, 17 ans, et son rêve obstiné d’un futur meilleur pour les sien·ne·s.

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10