TOUT FEU TOUT FEMME Langres vendredi 19 septembre 2025.

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-09-19

2025-09-19

Tout public

Ce concert est avant tout un duo de connivence entre une interprète, Céline Bardin et son frère musicien Vincent Bardin, entre la chanson française et le jazz, entre des textes et des chansons.

Ce spectacle parle des femmes, des instantanés de ce que nous sommes toutes et chacune. Il est question de transmission, d’amour et de liberté et de ce qui nous fait femme de l’enfance à la vieillesse.

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 95 85 84 85 contact@envivomusic.fr

