Tout Feu Tout Flamme 2026 Atelier Cuisine Pizza Party Courgains

Tout Feu Tout Flamme 2026 Atelier Cuisine Pizza Party

Chez Isa et Juju Courgains Sarthe

Tarif : gratuit

Date : 2026-02-23 et horaire : 14:00-16:00

Début : 2026-02-23 14:00:00

fin : 2026-02-23 16:00:00

Date(s) :

2026-02-23

Dans le cadre du festival Tout Feu Tout Flamme 2026, viens confectionner ta pizza avec le chef Juju

Le chef Juju pizza te fait entrer dans la cuisine de son restaurant pour t’apprendre à réaliser une pizza. Tu l’emmèneras chez toi pour la partager le soir avec ta famille.

Tarif gratuit

pour les enfants à partir de 8 ans places limitées

Inscription obligatoire au 02 43 97 60 63 .

Chez Isa et Juju Courgains 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

English :

As part of the festival Tout Feu Tout Flamme 2026, come and make your own pizza with chef Juju

