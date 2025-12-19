Tout Feu Tout Flamme 2026 au cinéma Projection du film The Chef rue de la gare Mamers

Tout Feu Tout Flamme 2026 au cinéma Projection du film The Chef

rue de la gare Cinéma Rex Mamers Sarthe

Tarif : 6.8 – 6.8 – 6.8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 20:15:00

fin : 2026-02-25 22:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Dans le cadre du festival Tout Feu Tout Flamme 2026, projection du film The Chef au cinéma de Mamers

En partenariat avec CinéMamers, venez découvrir ce film britannique avec la projection au cinéma de Mamers qui sera précédée d’un moment de convivialité avec une petite collation.

Lundi 25/02/2026 à 20h15 au cinéma Rex de Mamers.

Tarif 6.80€ par personne. Réservation obligatoire au 02 43 97 60 63. .

rue de la gare Cinéma Rex Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the festival Tout Feu Tout Flamme 2026, screening of the film The Chef at the Mamers cinema

L’événement Tout Feu Tout Flamme 2026 au cinéma Projection du film The Chef Mamers a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Maine Saosnois