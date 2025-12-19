Tout Feu Tout Flamme 2026 Au feu les pompiers de Marolles Rencontre aves les pompiers de Marolles-les-Braults Rue du Docteur Paul Chevalier Marolles-les-Braults

Tout Feu Tout Flamme 2026 Au feu les pompiers de Marolles Rencontre aves les pompiers de Marolles-les-Braults

Rue du Docteur Paul Chevalier Caserne des Pompiers de Marolles Marolles-les-Braults Sarthe

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

Tout Feu Tout Flamme Au feu les pompiers de Marolles ! Présentation du matériel et de véhicules de pompier à la caserne de Bonnétable

Dans le cadre de Tout Feu Tout Flamme, en partenariat avec les Pompiers de la caserne de Marolles-les-Braults

Venez assister à 14h à la présentation du métier de pompier-volontaire, de matériel et de véhicules avec les pompiers de la Caserne de Marollesà la caserne de Marolles-Les-Braults.

Mercredi 18/02/2026 à 14h. Gratuit.

Réservation souhaitée au 02 43 97 60 63. .

Rue du Docteur Paul Chevalier Caserne des Pompiers de Marolles Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

English :

Tout Feu Tout Flamme Marolles firefighters on fire! Presentation of firefighting equipment and vehicles at the Bonnétable fire station

