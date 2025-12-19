Tout Feu Tout Flamme 2026 Création lumineuse fabriquez votre photophore au Fablab ! Saint-Longis
Tout Feu Tout Flamme 2026 Création lumineuse fabriquez votre photophore au Fablab ! Saint-Longis jeudi 26 février 2026.
Tout Feu Tout Flamme 2026 Création lumineuse fabriquez votre photophore au Fablab !
6 Place Saint-Pierre Saint-Longis Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26 17:30:00
2026-02-26
Venez découvrir l'espace de création Longo'Tech de Saint-Longis et créer votre propre photophore !
Venez découvrir l’espace “Longo’Tech” de Saint-Longis et suivre un atelier pour fabriquer un photophore avec la machine-laser à découper et graver. Vous pourrez rapporter chez vous l’objet que vous aurez créé.
Le Jeudi 20/02/2025. 5€ par personne places limitées réservation obligatoire au 02 43 97 60 63 .
6 Place Saint-Pierre Saint-Longis 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
Come and discover the Longo’Tech creative space in Saint-Longis and create your own photophore!
