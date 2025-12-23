Tout Feu Tout Flamme 2026. Exposition de Christian Champagne Portes du Monde Mamers

Tout Feu Tout Flamme 2026. Exposition de Christian Champagne Portes du Monde

50 Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-02

Exposition des sculptures en céramiques de Christian Champagne

Exposition dans le cadre du festival Tout Feu Tout Flamme 2026

Sculpteur-plasticien, formé à la rigueur, à la discipline, aux Mathématiques, aux épures, cet artiste aurait pu être architecte. La vie en a décidé autrement mais le regret subsiste. Quand il décida d’abandonner son métier d’ingénieur, le côté romantique de son esprit cartésien se fit plaisir, il suivit des cours d’architecture à l’École des Beaux-Arts de Montpellier.

Et c’est ainsi qu’il crée depuis une trentaine d’années des sculptures en terre cuite dont on ne connaît pas d’équivalent. Beautés architecturales inspirées de tous les siècles, façades de palais antiques, chapelles, hôtels particuliers… Réalisations surprenantes de lieux existants et de lieux fantasmagoriques issues de son imagination. Travailler la terre, étudier l’architecture, les perspectives, modeler la matière, la pétrir puis la sculpter fait dorénavant partie de la vie de Christian …

L’artiste fera également une démonstration de sculpture à l’Office de Tourisme Maine Saosnois (Mamers), le vendredi 20 février 2026, de 14h30 à 16h30. Gratuit, entrée libre.

Exposition visible à l’Office de Tourisme Maine Saosnois de Mamers

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h,

Samedi de 10h à 12h

Entrée libre .

50 Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

English :

Exhibition of ceramic sculptures by Christian Champagne

