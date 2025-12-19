Tout Feu Tout Flamme 2026 Visite de l’atelier de coutellerie de l’artisan Didier Bergeot

Le Petit Venis Courcival Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-24 16:30:00

Date(s) :

2026-02-24

Dans le cadre de Tout Feu Tout Flamme 2026, Didier Bergeot vous propose de visiter son atelier de fabrication de couteaux et de vous expliquer une partie de son travail artisanal.

Didier Bergeot, artisan coutelier à Courcival, vous propose la visite de son atelier de coutellerie. Il vous montrera quelques techniques pour la création de couteaux tous plus originaux les uns que les autres, dont le fameux couteau pour les rillettes qu’il a inventé.

Gratuit. Réservation obligatoire au 02 43 97 60 63 (places limitées). .

Le Petit Venis Courcival 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 20 30 40 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Tout Feu Tout Flamme 2026, Didier Bergeot invites you to visit his knife-making workshop, where he will explain some of his craftsmanship.

L’événement Tout Feu Tout Flamme 2026 Visite de l’atelier de coutellerie de l’artisan Didier Bergeot Courcival a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Maine Saosnois