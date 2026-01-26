Tout Feu Tout Flamme I Atelier encre végétale Nogent-le-Rotrou

Tout Feu Tout Flamme I Atelier encre végétale

Tout Feu Tout Flamme I Atelier encre végétale en partenariat avec l’équipe du château des comtes du Perche. Découvrez l’origine des pigments et réalisez votre propre encre à partir de végétaux.

Inscription obligatoire auprès de la Bibliothèque municipale.

A partir de 6 ans I Gratuit.

02 37 52 76 16

Celui-ci sera en relation avec l’exposition réfléchie par le château des comtes du Perche. Une exposition visible à la bibliothèque, intitulée Sur les bancs de l’école .

Lors de cet atelier, nous évoquerons l’origine de certains pigments animale, minérale et végétale et à partir de quelques végétaux nous créerons une encre qui pourra être utilisée sur une planche botanique.

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

English :

Tout Feu Tout Flamme I Vegetable ink workshop in partnership with the Château des Comtes du Perche team. Discover the origin of pigments and make your own ink from plants.

Registration required at the Bibliothèque municipale.

Ages 6 and up I Free.

