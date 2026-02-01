Tout Feu Tout Flamme I Atelier Vitrail du Château Hors les Murs

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Tout Feu Tout Flamme I Atelier vitrail avec l’équipe du château des comtes du Perche.

Apprenez-en plus sur les vitraux et créer vous-même votre ornement avec de la peinture vitrail.

Inscription obligatoire auprès de la Bibliothèque municipale

A partir de 6 ans I Gratuit.

02 37 52 76 16

Tout Feu Tout Flamme I Atelier vitrail avec l’équipe du château des comtes du Perche.

Apprenez-en plus sur les vitraux et créer vous-même votre ornement avec de la peinture vitrail.

Inscription obligatoire auprès de la Bibliothèque municipale

A partir de 6 ans I Gratuit.

02 37 52 76 16 .

74 Rue Gouverneur Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tout Feu Tout Flamme I Stained glass workshop with the Château des Comtes du Perche team.

Learn more about stained glass and create your own ornament with stained glass paint.

Registration required at the Bibliothèque municipale

Ages 6 and up I Free.

02 37 52 76 16

L’événement Tout Feu Tout Flamme I Atelier Vitrail du Château Hors les Murs Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-02-02 par OTs DU PERCHE