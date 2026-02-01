Tout Feu Tout Flamme I La Perch’Patrouille Visite de la caserne de pompiers Nogent-le-Rotrou

Tout Feu Tout Flamme I La Perch’Patrouille Visite de la caserne de pompiers

2 Chemin des Gouttes Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-25

À l’occasion de Tout Feu Tout Flamme, la caserne de pompiers ouvre ses portes trois mercredis de 14h à 16h. Partez en mission les 18 et 25 février ou le 4 mars 2026.

Inscription obligatoire I 30 personnes maximum par séance I Gratuit

Vous aurez la chance d’explorer les différents véhicules d’intervention et d’essayer le matériel (casque, combinaison, lance à incendie…), de découvrir les espaces de vie des pompiers (standard, foyer, salle de formation, vestiaires…) et la diversité de leurs missions.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme & de commerce du Perche

02 37 37 30 10 I 30 personnes maximum par séance I Gratuit .

2 Chemin des Gouttes Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 30 10 contact@otcperche.com

English :

On the occasion of Tout Feu Tout Flamme, the fire station opens its doors on three Wednesdays from 2pm to 4pm. Go on a mission on February 18 and 25 or March 4, 2026.

Registration required I Maximum 30 people per session I Free of charge

