Tout feu, tout flamme : le patrimoine historique des pompiers, Musée du Sapeur-pompier, Vieux-Ferrette

Informations pratiques

Tout feu, tout flamme : le patrimoine historique des pompiers 19 et 20 septembre Musée du Sapeur-pompier Haut-Rhin

Adultes : 4€ – Jeunes de 11 à 16 ans, étudiants, handicapés : 2€ – Enfants de moins de 11 ans : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Plongez dans l’univers des soldats du feu au sein de l’un des plus grands musées dédiés aux sapeurs-pompiers en France.

Découvrez deux vastes halls retraçant l’évolution des équipements de 1648 à 1969 : véhicules, matériels, tenues et objets rares composent une collection exceptionnelle.

Profitez de trois expositions temporaires :

– de drapeaux et fanions, témoins de l’attachement des sapeurs-pompiers aux cérémonies

– de jouets pompiers : en bois ou en métal, qui n’a pas rêvé de devenir pompier en recevant un tel cadeau ?

– de jouets dangereux, aujourd’hui interdits, prêtés par le Musée du Jouet de Colmar.

Musée du Sapeur-pompier 12 Rue de Luppach, 68480 Vieux-Ferrette, France Vieux-Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33611687513 https://www.musee-sapeur-pompier.fr Collection de pompes : la plus ancienne pompe à incendie (1740), pompes à vapeur, moto-pompes et engins pompes. Echelle de 18 mètres et échantillon d’échelles diverses datant de la fin du XIXe siècle. Effets vestimentaires, passementeries, armes blanches, drapeaux et documents historiques (collection internationale de casques utilisés par les services d’incendie depuis Napoléon III). Collection d’engins Delahaye.

Plongez dans l’univers des soldats du feu au sein de l’un des plus grands musées dédiés aux sapeurs-pompiers en France.

©François Maurer