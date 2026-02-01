Tout Feu … Tout Flamme Les Corvées-les-Yys

Tout Feu … Tout Flamme

8 Rue du Perche et de la Beauce Les Corvées-les-Yys Eure-et-Loir

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

2026-02-28 2026-03-01

Découvrez des artisans locaux au Cadeau du Feu au Corvées-les-Yys !

De large choix de poteries déclassées.

Expositions divers Mosaïque, Miel, Poteries, autres produits locaux.

Ventre de cidre et jus de pommes des Vergers du Theuil.

Soupe au chaudron.

Boissons chaudes.

Allumages de feux au cuit-pommes.

Torches nordiques.

Surprise Théâtral dimanche à 15h. .

English :

