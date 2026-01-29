Tout Feu Tout Flamme Randonnée nocturne 2026

Arcisses Eure-et-Loir

2026-03-07 18:00:00

Les Sentiers du Perche, au départ de la place de l’église à Coudreceau, vous emmènent randonner à la lueur des frontales. Un circuit familial de 6,5 km. Au retour chamallows grillés et instant gourmand à la Micro-brasserie la Baz (à la charge des participants).

Prévoir une frontale.

Inscription auprès de l’Office de tourisme & de commerce du Perche

Nogent-le-Rotrou I 02 37 37 30 10 ou contact@octperche.com

Place de l’église Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 30 10

English :

Les Sentiers du Perche take you on a headlamp-lit hike.

Free I Meeting at 6pm at the church square in Coudreceau I Duration of 6.5 km hike: 2h I Gourmet break at the Baz (at participants’ expense).

We look forward to seeing you there!

