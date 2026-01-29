Tout Feu Tout Flamme Randonnée nocturne 2026 Arcisses
Place de l’église Arcisses Eure-et-Loir
Gratuit
Début : 2026-03-07 18:00:00
2026-03-07
Les Sentiers du Perche vous emmènent randonner à la lueur des frontales.
Gratuit I Rdv à 18h à la place de l’église à Coudreceau I Durée randonnée de 6,5 km 2h I Instant gourmand à la Baz (à la charge des participants).
On vous attend nombreux !!
Les Sentiers du Perche, au départ de la place de l’église à Coudreceau, vous emmènent randonner à la lueur des frontales. Un circuit familial de 6,5 km. Au retour chamallows grillés et instant gourmand à la Micro-brasserie la Baz (à la charge des participants).
Prévoir une frontale.
Samedi 7 mars I Gratuit I Rdv à 18h à la place de l’église à Coudreceau I Durée randonnée 2h
Inscription auprès de l’Office de tourisme & de commerce du Perche
Nogent-le-Rotrou I 02 37 37 30 10 ou contact@octperche.com
Place de l’église Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 30 10
English :
Les Sentiers du Perche take you on a headlamp-lit hike.
Free I Meeting at 6pm at the church square in Coudreceau I Duration of 6.5 km hike: 2h I Gourmet break at the Baz (at participants’ expense).
We look forward to seeing you there!
