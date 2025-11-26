Tout Feu Tout flamme Visite soins escape game ateliers thématiques de la ferme La Ferme d’Apolline Tourouvre au Perche

Tout Feu Tout flamme Visite soins escape game ateliers thématiques de la ferme

La Ferme d'Apolline 3 chemin des Nouettes Tourouvre au Perche Orne

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-28

2026-02-14 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-24 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-07

Venez visiter la ferme pédagogique d’Apolline et découvrir les différents animaux présents autour de différentes thématiques (à choisir lors de la réservation). Visite moins de 6 ans, visite plus de 6 ans , escape-game. Dégustation de jus de pomme autour d’un feu de bois. Entre 5 et 10€ par participant en fonction de la durée et de l’atelier). .

La Ferme d’Apolline 3 chemin des Nouettes Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 72 26 31 90 lafermedapolline@gmail.com

