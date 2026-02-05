Tout feu tout flemme Rue de la Corvée Ornans

Tout feu tout flemme

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 22:00:00

2026-04-10

Lorelaine et Martin forment un couple amoureux et complice, porté par l’élan des débuts. Mais un jour, la Flemme prend corps et s’installe chez eux, bouleversant leur quotidien. Insidieusement, les gestes tendres se font plus rares, les conversations s’amenuisent, les petites attentions disparaissent. La relation s’étiole, gagnée par la négligence, l’inertie et la paresse.

À travers des situations drôles, touchantes et profondément humaines, cette comédie pétillante et pleine de tendresse dresse un portrait juste et sensible de la vie de couple. Elle interroge avec humour notre rapport à l’amour, au temps qui passe et à l’effort nécessaire pour entretenir la complicité.

Un spectacle qui parle autant aux couples qu’à celles et ceux qui l’ont été, et qui rappelle qu’il n’est jamais trop tard pour tenter de raviver la flamme.

Avec Émilie Sestier, Aurélien Cavaud et Olivier Mathé

Une pièce écrite et mise en scène par Aurélien Cavaud et Olivier Mathé

Une comédie pétillante, pleine de tendresse et accessible dès 8 ans à partager en famille ou entre amis ! .

