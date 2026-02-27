Tout feu tout flemme Théâtre de Poche Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 21:00 – 22:30

Gratuit : non Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Pourquoi s’habiller ? On est si bien en pyjama.Lorelaine et Martin s’aiment, sont complices, amoureux et la vie bat son plein quand un jour la Flemme vient en personne s’installer chez eux par la simple force de la Flemme, de la négligence, du manque d’attention. Lorelaine et Martin se laissent aller aux sirènes de la paresse, ne partagent plus rien, n’ont plus d’attention envers l’autre, finissent par s’en vouloir et inéluctablement leur histoire prend fin… Mais au grand dam de la Flemme, Lorelaine et Martin finissent par relever son défi et la combattre ! Cette histoire d’amour finit bien, la Flemme disparaît et c’est la Flamme qui revient s’installer chez eux.https://www.youtube.com/watch?v=3SJLQTzwCrY

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003

https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-32660-0.wb?REFID=E1kTAAAAAAA4AA



Afficher la carte du lieu Théâtre de Poche Graslin et trouvez le meilleur itinéraire

