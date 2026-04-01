TOUT HAUT CONFESSIONS D’UNE AMANTE … UNE PIÈCE DE THÉÂTRE SUR COLETTE SALLE COUGUL ESPACE PERSIK Vigoulet-Auzil

Vigoulet-Auzil

TOUT HAUT CONFESSIONS D’UNE AMANTE … UNE PIÈCE DE THÉÂTRE SUR COLETTE

SALLE COUGUL ESPACE PERSIK Avenue du Souleilla Vigoulet-Auzil Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 22:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Confessions d’une amante… Une expérience insolite et bouleversante… Qui n’a jamais rêvé de savoir ce que son partenaire pensait ? Qui n’a jamais souhaité lui avouer toutes ses pensées ?

Confessions d’une amante… Une expérience insolite et bouleversante…

Qui n’a jamais rêvé de savoir ce que son partenaire pensait ?

Qui n’a jamais souhaité lui avouer toutes ses pensées ?

L’amante, face aux spectateurs, se libère et réalise l’inimaginable exposer à son compagnon ses réflexions les plus intimes.

Tout au long de cette confession se révèle l’histoire de ce couple.

La légendaire prose poétique de Colette offre une analyse du quotidien d’un couple d’une rare acuité et authenticité, que peuvent lui envier les psychanalystes… 8 .

SALLE COUGUL ESPACE PERSIK Avenue du Souleilla Vigoulet-Auzil 31320 Haute-Garonne Occitanie espace.persik@vigoulet-auzil.fr

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English :

Confessions of a lover… An unusual and deeply moving experience… Who hasn’t dreamed of knowing what their partner is thinking? Who hasn’t wanted to confess all their thoughts?

L’événement TOUT HAUT CONFESSIONS D’UNE AMANTE … UNE PIÈCE DE THÉÂTRE SUR COLETTE Vigoulet-Auzil a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE