Tout là-haut sur ma Renault 12 Roubaix
Tout là-haut sur ma Renault 12 Roubaix samedi 11 avril 2026.
Tout là-haut sur ma Renault 12
14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11 16:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Accompagné.es par nos artistes intervenant.es, nos artistes en résidence et les membres de ma communauté créative de la Condition Publique créez en famille !
Et si le toit de votre Renault 12 devenait le point de départ d’une aventure ? À travers le collage et les tampons, chacun compose le chargement imaginaire de sa voiture valises débordantes, objets fétiches, trouvailles insolites ou rêves à emporter. Un atelier ludique et créatif pour inventer une affiche haute en couleur, entre nostalgie, humour et esprit de départ en vacances.
Avec Charline Lapierre/ L’Atelier Moon
**À partir de 6 ans.**
Accompagné.es par nos artistes intervenant.es, nos artistes en résidence et les membres de ma communauté créative de la Condition Publique créez en famille !
Et si le toit de votre Renault 12 devenait le point de départ d’une aventure ? À travers le collage et les tampons, chacun compose le chargement imaginaire de sa voiture valises débordantes, objets fétiches, trouvailles insolites ou rêves à emporter. Un atelier ludique et créatif pour inventer une affiche haute en couleur, entre nostalgie, humour et esprit de départ en vacances.
Avec Charline Lapierre/ L’Atelier Moon
**À partir de 6 ans.** .
14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com
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English :
Accompanied by our guest artists, artists in residence and members of my creative community at La Condition Publique: create with your family!
What if the roof of your Renault 12 became the starting point for an adventure? Using collage and stamps, everyone can create an imaginary car load: overflowing suitcases, fetish objects, unusual finds or dreams to take away. A fun and creative workshop to create a colorful poster, with a touch of nostalgia, humor and vacation spirit.
With Charline Lapierre/ L’Atelier Moon
**Ages 6 and up
L’événement Tout là-haut sur ma Renault 12 Roubaix a été mis à jour le 2026-03-18 par Hauts-de-France Tourisme