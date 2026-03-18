Tout là-haut sur ma Renault 12 Roubaix

Tout là-haut sur ma Renault 12

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Accompagné.es par nos artistes intervenant.es, nos artistes en résidence et les membres de ma communauté créative de la Condition Publique créez en famille !

Et si le toit de votre Renault 12 devenait le point de départ d’une aventure ? À travers le collage et les tampons, chacun compose le chargement imaginaire de sa voiture valises débordantes, objets fétiches, trouvailles insolites ou rêves à emporter. Un atelier ludique et créatif pour inventer une affiche haute en couleur, entre nostalgie, humour et esprit de départ en vacances.

Avec Charline Lapierre/ L’Atelier Moon

**À partir de 6 ans.**

Accompagné.es par nos artistes intervenant.es, nos artistes en résidence et les membres de ma communauté créative de la Condition Publique créez en famille !

Et si le toit de votre Renault 12 devenait le point de départ d’une aventure ? À travers le collage et les tampons, chacun compose le chargement imaginaire de sa voiture valises débordantes, objets fétiches, trouvailles insolites ou rêves à emporter. Un atelier ludique et créatif pour inventer une affiche haute en couleur, entre nostalgie, humour et esprit de départ en vacances.

Avec Charline Lapierre/ L’Atelier Moon

**À partir de 6 ans.** .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

Accompanied by our guest artists, artists in residence and members of my creative community at La Condition Publique: create with your family!

What if the roof of your Renault 12 became the starting point for an adventure? Using collage and stamps, everyone can create an imaginary car load: overflowing suitcases, fetish objects, unusual finds or dreams to take away. A fun and creative workshop to create a colorful poster, with a touch of nostalgia, humor and vacation spirit.

With Charline Lapierre/ L’Atelier Moon

**Ages 6 and up

L’événement Tout là-haut sur ma Renault 12 Roubaix a été mis à jour le 2026-03-18 par Hauts-de-France Tourisme