TOUT L’ART MODERNE EN MOINS DE DEUX HEURES

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

En 2025, Béziers célèbre Gustave Fayet. Hector Obalk retrace en images et en musique l’histoire de l’art moderne, de Monet à Mondrian. Un stand-up hommage unique.

En 2025, la Ville de Béziers rend hommage à Gustave Fayet (1865-1925), grand collectionneur et figure clé des débuts de l’art moderne, à l’occasion du centenaire de sa disparition.

Hector Obalk retrace avec passion l’histoire fascinante de l’art moderne, de l’impressionnisme à l’abstraction, en évoquant des figures majeures comme Monet, Seurat, Picasso, Mondrian ou Eugène Leroy.

Un stand-up visuel et musical, original et vivant, célébré en l’honneur de Gustave Fayet. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

English :

In 2025, Béziers celebrates Gustave Fayet. Hector Obalk retraces in images and music the history of modern art, from Monet to Mondrian. A unique stand-up tribute.

German :

Im Jahr 2025 feiert Béziers Gustave Fayet. Hector Obalk erzählt in Bildern und mit Musik die Geschichte der modernen Kunst von Monet bis Mondrian. Eine einzigartige Stand-up-Hommage.

Italiano :

Nel 2025, Béziers celebra Gustave Fayet. Hector Obalk ripercorre la storia dell’arte moderna, da Monet a Mondrian, in immagini e musica. Un tributo unico nel suo genere.

Espanol :

En 2025, Béziers celebra a Gustave Fayet. Hector Obalk recorre la historia del arte moderno, de Monet a Mondrian, en imágenes y música. Un homenaje único en pie.

L’événement TOUT L’ART MODERNE EN MOINS DE DEUX HEURES Béziers a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE