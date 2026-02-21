Tout le monde à l’Arborétum pour voir les oiseaux ! Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous devant l’entrée principale de l’Arborétum de Paris, au 50 route de la Pyramide, Paris 12eme

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

[Sortie]



L’équipe de la Maison Paris Nature se mobilise pour vous permettre de découvrir les oiseaux d’un site particulier : l’Arboretum de Paris.



Munis de jumelles, observons les différentes espèces qui évoluent dans les conifères, les feuillus, mais aussi dans les prairies et aux abords de la rivière et des mares.



Apportez vos jumelles, prêt possible sur place.

Le mercredi 18 mars 2026

de 10h00 à 11h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

maisonparisnature@paris.fr



