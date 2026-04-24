Tout le monde à Table ! Carré des Services (Le) Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-24 17:30 – 20:00

Gratuit : oui Entrée libre Inscription conseillée ici : https://www.billetweb.fr/tout-le-monde-a-table-decortiquons-les-couts-caches-de-notre-alimentation En famille, Adulte

Nantes Métropole, la Ville de Saint Herblain en partenariat avec le Secours Catholique et le CIVAM organisent un soirée pédagogique et conviviale sur l’alimentation à Bellevue.Cette soirée sera l’occasion de découvrir et d’échanger sur les résultats de l’étude sur “L’injuste prix de notre alimentation : quels coûts pour la société et la planète ?” réalisée par le Secours Catholique, le Réseau CIVAM, Solidarité Paysans et la Fédération Française des Diabétiques, et entendre des pistes concrètes et locales pour garantir un accès équitable à une nourriture de qualité tout en assurant un revenu décent aux agriculteur·rices. DES STANDS POUR RENCONTRER DES ACTEURS & INITIATIVES DU QUARTIER seront présents tout au long de la soirée : Légumerie de la Fée au Duc, CLCV, Comptoir des Alouettes, VRAC, Maison des Agricultures et de l’Alimentation Durables, Environnement Solidaire, OCEAN Régie de quartiers, Centre Socio-culturel du Jamet et Marché Alternatif de Bellevue. UNE COLLATION DE PRODUITS LOCAUX sera proposé par OCEAN Régie de quartiers. DES JEUX pour les enfants seront proposés pendant la conférence.

Carré des Services (Le) Est Saint-Herblain 44800

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