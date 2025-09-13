Tout le monde bouge Montbéliard

samedi 13 septembre 2025.

Tout le monde bouge

L’Axone Montbéliard Doubs

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

2025-09-13

Fête du sport, pour tous !

10h-19h

C’est l’’occasion de

-Rencontrer les clubs locaux explorer les différentes activités sportives proposées par les clubs du Pays de Montbéliard. Que vous soyez passionné de sport ou simplement curieux, il y en a pour tous les goûts !

-Découvrir des activités engagez-vous dans des séances d’initiation et des démonstrations. C’est l’occasion parfaite pour essayer quelque chose de nouveau !

-Venir en famille la fête est ouverte à tous, petits et grands ! Profitez d’un moment convivial et dynamique en famille ou entre amis.

Rendez-vous à l’Axone pour célébrer le sport et rencontrer des passionnés.

Ensemble, faisons bouger Montbéliard ! .

L’Axone Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 89 86

