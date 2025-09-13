Tout le monde bouge Montbéliard
Tout le monde bouge Montbéliard samedi 13 septembre 2025.
Tout le monde bouge
L’Axone Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 19:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Fête du sport, pour tous !
10h-19h
C’est l’’occasion de
-Rencontrer les clubs locaux explorer les différentes activités sportives proposées par les clubs du Pays de Montbéliard. Que vous soyez passionné de sport ou simplement curieux, il y en a pour tous les goûts !
-Découvrir des activités engagez-vous dans des séances d’initiation et des démonstrations. C’est l’occasion parfaite pour essayer quelque chose de nouveau !
-Venir en famille la fête est ouverte à tous, petits et grands ! Profitez d’un moment convivial et dynamique en famille ou entre amis.
Rendez-vous à l’Axone pour célébrer le sport et rencontrer des passionnés.
Ensemble, faisons bouger Montbéliard ! .
L’Axone Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 89 86
