Tout le monde écrit des chansons Julien Joubert théâtre Piccolo Chalon-sur-Saône

Tout le monde écrit des chansons Julien Joubert théâtre Piccolo Chalon-sur-Saône mercredi 26 novembre 2025.

Tout le monde écrit des chansons Julien Joubert

théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Tout le monde (ou presque) compose des chansons. Tout le temps. Sous la douche, en marchant, dans la voiture… Certains et c’est le cas de Julien Joubert ont décidé d’en faire leur métier. Cette pièce ne vous donnera pas la recette pour écrire un tube mais elle permettra à chacun qu’il soit musicien ou non de pénétrer de manière ludique et théâtrale, les mystères de la composition.

À l’issue de cette soirée, harmonie, mélodie, prosodie, modulation… n’auront plus de secrets pour vous. En 1h20 environ, vous aurez composé une chanson, traversé l’histoire de la musique, pénétré un peu la vie d’un compositeur vivant, mais surtout, vous aurez ri ! .

théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr

English : Tout le monde écrit des chansons Julien Joubert

German : Tout le monde écrit des chansons Julien Joubert

Italiano :

Espanol :

L’événement Tout le monde écrit des chansons Julien Joubert Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-23 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I