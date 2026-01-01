TOUT LE MONDE IL EST… JEAN YANNE Couffoulens

TOUT LE MONDE IL EST… JEAN YANNE

Le problème des compliments c’est qu’on est jamais sûr qu’ils soient sincères.

Alors qu’une insulte ça vient toujours du fond du cœur Jean Yanne

Le ton est donné ! C’est une histoire de couple avec ses vacheries et ses tendresses.

Découvrez en chansons l’univers caustique et parodique de Jean Yanne et des seventies. Retrouvez l’outrance et la démesure des années 70 avec l’humour provocateur et grinçant de Jean Yanne !

Une plongée en chansons dans les seventies à travers l’univers de Jean Yanne, auteur compositeur génial entre satire, amour et humour décapant. Des années de libération et d’outrance la télé passe à la couleur, les jupes se minimisent, les cols se pellent

à tarte. Et quoi de mieux que de convoquer Jean Yanne à l’humour misanthrope et humaniste pour laisser parler mais surtout chanter cette époque ? Une époque si loin si proche où Tout le monde veut sauver la planète, mais personne veut descendre les

poubelles . L’histoire d’un couple qui ne vieillira peut-être pas ensemble !

Pourquoi un spectacle de chansons de Jean Yanne ? Parce qu’il y a 20 ans, que son humour incorrect nous a quitté ! Parce que Jean Yanne est aussi un auteur compositeur prolifique on lui doit plus de 300 chansons !

Dès 14 ans 1 h 10 chanson humour Compagnie Opéra Éclaté

English :

The problem with compliments is that you?re never sure if they?re sincere.

Whereas an insult always comes from the heart Jean Yanne

The tone is set! It’s a story about a couple, with its harshness and tenderness.

Discover the caustic, parodic world of Jean Yanne and the seventies. Rediscover the outrageousness and excess of the 70s with Jean Yanne?s provocative and grating humor!

Jean Yanne, the genial songwriter and composer, takes us on a musical journey through the seventies, with his satire, love and caustic humor. These were years of liberation and excess: TV went color, skirts became shorter, collars peeled off

to pie. And what could be better than to summon Jean Yanne, with his misanthropic and humanist humor, to let the era speak for itself? A time so far so near when Everyone wants to save the planet, but no one wants to take out the garbage

trash cans . The story of a couple who may never grow old together!

Why a show featuring songs by Jean Yanne? Because it’s been 20 years since the departure of Jean Yanne’s inaccurate humor! Because Jean Yanne was also a prolific songwriter: we owe him over 300 songs!

From age 14 1 h 10 chanson humor Compagnie Opéra Éclaté

German :

Das Problem mit Komplimenten ist, dass man sich nie sicher ist, ob sie ehrlich gemeint sind.

Eine Beleidigung kommt immer aus tiefstem Herzen Jean Yanne

Der Ton ist vorgegeben! Es ist eine Geschichte über ein Paar mit all seinen Zickereien und Zärtlichkeiten.

Entdecken Sie in den Liedern die ätzende und parodistische Welt von Jean Yanne und der Seventies. Entdecken Sie die Übertreibung und die Maßlosigkeit der 70er Jahre mit Jean Yannes provokativem und grimmigem Humor!

Eine Liederreise durch die Welt des genialen Komponisten Jean Yanne in die 70er Jahre: zwischen Satire, Liebe und bitterem Humor. Jahre der Befreiung und des Übermaßes: Das Fernsehen wird farbig, die Röcke werden minimiert, die Kragen werden geschält

an. Und was könnte besser sein, als Jean Yanne mit seinem misanthropischen und humanistischen Humor zu rufen, um diese Zeit sprechen, aber vor allem singen zu lassen? Eine Zeit, die so fern und so nah ist, in der Alle den Planeten retten wollen, aber niemand den Müll runterbringen will

mülltonnen . Die Geschichte eines Paares, das vielleicht nicht zusammen alt werden wird!

Warum eine Aufführung mit Liedern von Jean Yanne? Weil es 20 Jahre her ist, dass sein unkorrekter Humor uns verlassen hat! Weil Jean Yanne auch ein produktiver Autor und Komponist ist: Er hat über 300 Lieder geschrieben!

Ab 14 Jahren 1 Std. 10 Chanson Humor Compagnie Opéra Éclaté

Italiano :

Il problema dei complimenti è che non si è mai sicuri che siano sinceri.

Mentre un insulto viene sempre dal cuore Jean Yanne

Il tono è stabilito! È la storia di una coppia, con tutte le sue cattiverie e le sue tenerezze.

Scoprite il mondo caustico e parodico di Jean Yanne e gli anni Settanta in canzone. Riscoprite l’eccesso e la smodatezza degli anni ’70 con l’umorismo provocatorio e caustico di Jean Yanne!

Un viaggio canoro negli anni Settanta attraverso il mondo di Jean Yanne, brillante cantautore e compositore: un mix di satira, amore e umorismo caustico. Erano anni di liberazione e di eccessi: la TV diventava a colori, le gonne si accorciavano, i colletti venivano staccati

a torta. E cosa c’è di meglio che chiamare Jean Yanne, con il suo umorismo misantropo e umanista, per far parlare l’epoca, ma soprattutto per cantarla? Un’epoca così lontana così vicina in cui Tutti vogliono salvare il pianeta, ma nessuno vuole portare fuori la spazzatura

le pattumiere . La storia di una coppia che forse non invecchierà mai insieme!

Perché uno spettacolo di canzoni di Jean Yanne? Perché sono passati 20 anni da quando il suo umorismo scorretto ci ha lasciato! Perché Jean Yanne era anche un prolifico autore di canzoni: gli dobbiamo oltre 300 canzoni!

Da 14 anni 1 h 10 chanson humour Compagnie Opéra Éclaté

Espanol :

El problema de los cumplidos es que nunca se sabe si son sinceros.

Mientras que un insulto siempre sale del corazón Jean Yanne

¡El tono está dado! Es la historia de una pareja, con toda su maldad y su ternura.

Descubra el mundo cáustico y paródico de Jean Yanne y los años setenta cantados. Redescubra el exceso y la desmesura de los años 70 con el humor provocador y cáustico de Jean Yanne

Emprenda un viaje cantado a los años setenta a través del universo de Jean Yanne, genial cantautor y compositor: una mezcla de sátira, amor y humor cáustico. Fueron años de liberación y de excesos: la televisión pasó a ser en color, las faldas se acortaron, los cuellos se pelaron

a la tarta. ¿Y qué mejor que convocar a Jean Yanne, con su humor misántropo y humanista, para que la época hable por sí misma, pero sobre todo para que cante sobre ella? Una época tan lejana como cercana en la que Todo el mundo quiere salvar el planeta, pero nadie quiere sacar la basura

los cubos de basura . La historia de una pareja que quizá nunca envejezca junta

¿Por qué un espectáculo de canciones de Jean Yanne? Porque hace 20 años que nos dejó su humor incorrecto Porque Jean Yanne fue también un prolífico compositor: ¡le debemos más de 300 canciones!

A partir de 14 años 1 h 10 chanson humour Compagnie Opéra Éclaté

